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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - СКА-Хабаровск
Родина - СКА-Хабаровск: обзор матча 20 июля 2024
Родина
20.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
22'
Й. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - СКА-Хабаровск
Замена
Х. Кочиев
️️️️
А. Гордюшенко
86'
86'
Замена
Р. Халимбеков
️️️️
Г. Гонгадзе
76'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Симонян
76'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
К. Алиев
69'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Е. Носков
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Юшин
67'
Замена
А. Сокол
️️️️
Й. Рейна
58'
ГОЛ! 1:0!
Й. Рейна
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Корякин
55
Крижан
26
Мещанинов
15
Шадринцев
24
Клещенко
6
Фищенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
18
Абдусаламов
4-1-1-2-2
98
Имамов
17
Покидышев
50
Быков
5
Садики
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Симонян
11
Цаллагов
10
Алиев
10
Гонгадзе
72
Гордюшенко
15
Кочиев
15
Кочиев
72
Гордюшенко
10
Рейна
88
Сокол
88
Сокол
10
Рейна
7
Юшин
30
Данилин
30
Данилин
7
Юшин
10
Гонгадзе
33
Халимбеков
33
Халимбеков
10
Гонгадзе
91
Носков
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
91
Носков
10
Симонян
77
Костюков
77
Костюков
10
Симонян
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Родина
СКА-Хабаровск
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
96
Алексей Кузнецов
ВР
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Родина - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Сапсан Арена
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