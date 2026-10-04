Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниил Корунов - статистика

Чертаново
18 февраля 2006 (20), Можайск
#18 | Защитник
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
1 : 1
04.10.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
65'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Чертаново
1 : 1
09.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново
18
1
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
1 : 1
04.10.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
28'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
1' - 90'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Чертаново
2 : 0
10.05.2026
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
1' - 90'
50'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Звезда
0 : 0
04.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
2 : 1
29.03.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Главные новости
Заявление «Зенита» о странном поведении «Краснодара»
13:37
Ибрагимович сделал себе дорогой подарок на день рождения
12:24
3
«Селюки, вылезшие в Европу и которым насрать на сборную»: Милевский – после провала Украины
12:13
4
Назван игрок сборной России, который может подорожать до 100 миллионов
12:01
5
«Локомотиву» посоветовали тренера на замену Галактионову
11:51
2
Капитан Намибии везет жене из России водку: «Она хочет попробовать»
11:15
9
Карпина похвалили за внешний вид на матче с Намибией
10:54
1
Миранчук после матча с Намибией описал Екатеринбург одним прилагательным
10:31
2
Дзюбу предложили московскому клубу РПЛ
10:13
2
Систему «осень-весна» сравнили с ЕГЭ в школе: «Два брата-акробата Фурсенко»
09:51
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+