Амир Нуруллин - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Амир
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Нуруллин
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Амир
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Нуруллин
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 69'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -69'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)