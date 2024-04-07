Глеб Костелей - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Костелей
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Костелей
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калининград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ
|3:1
|Динамо СПб
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)