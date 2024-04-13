Максим Носков - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Носков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Носков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Текстильщик
|1:1
|Торпедо Миасс
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Текстильщик
|1:1
|Спартак К
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур