Данила Шрамко - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Шрамко
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Омск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Данила
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Шрамко
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Омск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|68' - 90'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|57'
|05.04.2024
|1' - 80'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|68' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|57'
|05.04.2024
|1' -80'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|1' -57'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|49'
|15.03.2024
|1' -83'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|08.03.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)