Егор Ананьев - статистика
#76 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Ананьев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Егор
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Ананьев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|72' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)
|76'