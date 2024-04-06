Eric da Silva Moreira - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Eric da Silva Moreira
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Eric da Silva Moreira
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Санкт-Паули
|1:0
|Ганза
|Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96
|1:2
|Санкт-Паули
|Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Карлсруэ
|2:1
|Санкт-Паули
|Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур