Виталий Хабаров - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Хабаров
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Хабаров
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2
|0:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|75' - 90'
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|75' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|79' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|15.03.2024
|87' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|08.03.2024
|67' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)