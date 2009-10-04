|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2009
|85' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|08.11.2009
|86' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|01.11.2009
|80' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2009
|76' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.10.2009
|1' -72'
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|04.10.2009
|1' -55'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|27.09.2009
|1' -61'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|23.09.2009
|1' -87'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|13.09.2009
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.08.2009
|1' -90'
|Бари (Бари)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)