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Паоло Деллафьоре
Статистика
Паоло Деллафьоре - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1985 (41), Буэнос-Айрес
#15 | Защитник
186 см | 80 кг
Италия | Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 2
13.01.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1 : 3
09.12.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
26.08.2012
Торино
Был в запасе
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