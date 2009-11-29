Франческо Скардина - статистика
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Скардина
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Скардина
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Рома (Рим)
|09.05.2010
|1' -75'
|Интер (Милан)
|4:3
|Кьево (Верона)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|25.04.2010
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Кьево (Верона)
|11.04.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Кьево (Верона)
|21.03.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Катания (Катания)
|14.02.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сиена (Сиена)
|09.01.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кьево (Верона)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.11.2009
|84' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|25.10.2009
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)