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    Франческо Скардина - статистика

    Имя Франческо
    Фамилия Скардина
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 декабря 1981 (41 год)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 1' -90' Кьево (Верона) 0:2 Рома (Рим)
    09.05.2010 1' -75' Интер (Милан) 4:3 Кьево (Верона)
    02.05.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Наполи (Неаполь)
    25.04.2010 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:2 Кьево (Верона)
    11.04.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:1 Кьево (Верона)
    21.03.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Катания (Катания)
    14.02.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сиена (Сиена)
    09.01.2010 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кьево (Верона)
    06.12.2009 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Кьево (Верона)
    29.11.2009 84' -90' Кьево (Верона) 1:0 Палермо (Палермо)
    22.11.2009 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    25.10.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    30.08.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Лацио (Рим)
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