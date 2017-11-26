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Раффаэле Палладино
Статистика
Раффаэле Палладино - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1984 (42), Муньяно-ди-Наполи
#17 | Нападающий
182 см | 73 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
26.11.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 1
19.11.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2 : 3
25.10.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 3
15.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 1
30.09.2017
Болонья
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
20.09.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 4
26.08.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 0
20.08.2017
Дженоа
60' - 90'
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