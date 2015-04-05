Арнор Смарасон - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Арнор
|Фамилия
|Смарасон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Арнор
|Фамилия
|Смарасон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|78' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|23.05.2015
|66' -93'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Урал (Екатеринбург)
|17.05.2015
|74' -95'
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Торпедо (Москва)
|10.05.2015
|1' -84'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|03.05.2015
|72' -94'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Рубин (Казань)
|88'
|25.04.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|20.04.2015
|1' -70'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|13.04.2015
|83' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|08.04.2015
|63' -93'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|05.04.2015
|84' -92'
|Арсенал (Тула)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|21.03.2015
|1' -64'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|15.03.2015
|60' -93'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|90'
|09.03.2015
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Торпедо (Москва)