Ив-Пулумде Никиема - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Ив-Пулумде
|Отчество
|Марсельевич
|Фамилия
|Никиема
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 2005 (18 лет)
|Имя
|Ив-Пулумде
|Отчество
|Марсельевич
|Фамилия
|Никиема
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|1:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|1:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|19.07.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Чертаново (мол) (Москва)
|90' 71'
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|05.07.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:5
|Чертаново (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|61' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|82' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)