Константин Нечкин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Константин
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нечкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Цементный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Константин
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нечкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Цементный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|1:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|1:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.07.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.06.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)