Виталий Французов - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Французов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2005 (19 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Французов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 2005 (19 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|68' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|90' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)