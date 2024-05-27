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Абдулрахман Аль-Харти - статистика

Завершил карьеру
6 сентября 1998 (28)
#17 | Нападающий
170 см
Саудовская Аравия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Таи
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Фейха
1 : 0
25.04.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Рияд
1 : 2
19.04.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Таи
0 : 0
06.04.2024
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Таи
2 : 3
02.04.2024
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Наср
5 : 1
30.03.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Таи
1 : 1
15.03.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таи
1 : 0
08.03.2024
Аль-Хазм
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Абха
2 : 0
01.03.2024
Аль-Таи
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Таи
1 : 4
24.02.2024
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Вахда
1 : 1
16.02.2024
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таи
0 : 3
07.02.2024
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Дамак
3 : 0
21.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
14.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Таи
1 : 2
08.12.2023
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
0 : 1
02.12.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таи
4 : 3
24.11.2023
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
3 : 1
09.11.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таи
3 : 3
03.11.2023
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Таи
3 : 2
27.10.2023
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
21.10.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
3 : 0
05.10.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Таи
1 : 2
29.09.2023
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Хазм
1 : 1
16.09.2023
Аль-Таи
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таи
1 : 0
01.09.2023
Абха
Был в запасе
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