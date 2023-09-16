Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Таи
Аль-Хазм - Аль-Таи: обзор матча 16 сентября 2023
Аль-Хазм
16.09.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Таи
45+4'
Тозе (П)
12'
Б. Менса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Таи
Замена
Р. Аль-Муса
️️️️
Вина
89'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
Ф. Селемани
89'
86'
Замена
А. Аль-Азаа
️️️️
Т. Абдулла
Желтая карточка
Б. Виана
82'
73'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
И. Аль-Нахли
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Я. Аль-Бакр
68'
61'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Б. Менса
60'
Замена
М. Аль-Кунаян
️️️️
Р. Аль-Шамлан
57'
Желтая карточка
И. Аль-Нахли
50'
Желтая карточка
Б. Менса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тозе
45'
+4
43'
Желтая карточка
Х. Касим
Замена
Ю. Аль-Шаммари
️️️️
Б. Юсеф Аль-Саяли
29'
Желтая карточка
П. Рикардо
25'
Желтая карточка
Б. Юсеф Аль-Саяли
21'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
21
Бен Траоре
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
11
Андрей Кордя
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
18
Мохаммед Аль-Кунаян
АП
99
Азаа Аль-Азаа
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
3-4-2-1
16
Дамен
2
Виана
4
Рикардо
7
Селемани
12
Аль-Аазми
4
Аль-Саяли
21
Траоре
2
Аль-Бакр
20
Тозе
29
Вина
19
Бадамоси
4-1-2-2-1
1
Брага
6
Абдулла
4
Бауэр
3
Роко
23
Касим
88
Аль-Нахли
43
Менса
30
Семеду
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
45
Дуганджич
29
Вина
95
Аль-Муса
95
Аль-Муса
29
Вина
2
Аль-Бакр
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
2
Аль-Бакр
7
Селемани
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
7
Селемани
4
Аль-Саяли
7
Аль-Шаммари
7
Аль-Шаммари
4
Аль-Саяли
88
Аль-Нахли
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
88
Аль-Нахли
70
Аль-Шамлан
18
Аль-Кунаян
18
Аль-Кунаян
70
Аль-Шамлан
6
Абдулла
99
Аль-Азаа
99
Аль-Азаа
6
Абдулла
43
Менса
7
Мисиджан
7
Мисиджан
43
Менса
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Таи
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
Главный тренер
Филипе Гувейя
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Таи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Новости команд
Все
Аль-Хазм
Аль-Таи
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024
2024.05.23 10:07
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая
2024.05.23 09:46
Реакция Моргана на хет-трик Роналду против «Аль-Таи»
2024.03.31 14:29
Реакция Роналду на хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 09:26
2
Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 00:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+