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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Таи
Халидж - Аль-Таи: обзор матча 09 ноября 2023
Халидж
09.11.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Таи
45+1'
Х. Нарей (П)
61'
Ф. Мартинш
73'
М. Шериф
29'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Таи
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+2
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
И. Родригес
84'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
83'
81'
Замена
️️️️
И. Аль-Нахли
80'
Желтая карточка
А. Кордя
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
78'
ГОЛ! 3:1!
М. Шериф
Пас отдал
Ф. Мартинш
73'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мартинш
Пас отдал
М. Хамзи
61'
Желтая карточка
И. Родригес
52'
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
П. Ребошу
46'
Вторая желтая
Х. Нарей
45'
+12
Желтая карточка
М. Хамзи
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Нарей
45'
+1
35'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Р. Аль-Шамлан
32'
Желтая карточка
В. Брага
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Менса
Пас отдал
А. Семеду
27'
Красная карточка
Н. Аль-Камири
Желтая карточка
Х. Нарей
8'
2'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
30
Алфа Семеду
(К)
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
11
Андрей Кордя
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
3
Абдулазиз Маджраши
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
4-1-2-3
96
Аль-Хайдари
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
10
Мартинш
7
Нарей
10
Шериф
15
Хамзи
7
Родригес
3-1-2-2-2
1
Брага
12
Аль-Камири
3
Роко
4
Бауэр
88
Аль-Нахли
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
45
Дуганджич
7
Мисиджан
5
Ребошу
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
5
Ребошу
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
7
Родригес
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
7
Родригес
10
Мартинш
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
10
Мартинш
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
70
Аль-Шамлан
3
Маджраши
3
Маджраши
70
Аль-Шамлан
Остались в запасе
Халидж
Аль-Таи
50
Раед Озайби
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Халидж - Аль-Таи
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Информация о матче
Главный судья:
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia
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