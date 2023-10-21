Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Таи
Аль-Шабаб - Аль-Таи: обзор матча 21 октября 2023
Аль-Шабаб
21.10.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таи
50'
Х. Диалло
90+5'
Х. Аль-Монассар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Таи
ГОЛ! 2:0!
Х. Аль-Монассар
Пас отдал
Я. Карраско
90'
+5
87'
Замена
С. Аль-Мувашар
️️️️
В. Мисиджан
87'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
А. Кордя
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Э. Банега
86'
Желтая карточка
Х. Аль-Монассар
81'
Замена
К. Жуниор
️️️️
Х. Диалло
73'
Замена
А. Радиф
️️️️
Х. Бахебри
73'
69'
Замена
️️️️
Р. Аль-Шамлан
61'
Замена
И. Аль-Нахли
️️️️
Т. Абдулла
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
50'
38'
Желтая карточка
В. Мисиджан
14'
Желтая карточка
М. Дуганджич
8'
Желтая карточка
Х. Касим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
70
Ракан Аль-Шамлан
ПВ
11
Андрей Кордя
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
4-1-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
4
Сантос
29
Сайсс
27
Аль-Сагур
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
11
Бахебри
10
Карраско
13
Диалло
4-2-2-2
1
Брага
6
Абдулла
3
Роко
4
Бауэр
23
Касим
30
Семеду
43
Менса
11
Кордя
70
Аль-Шамлан
7
Мисиджан
45
Дуганджич
11
Банега
26
Шарахили
26
Шарахили
11
Банега
13
Диалло
13
Жуниор
13
Жуниор
13
Диалло
11
Бахебри
21
Радиф
21
Радиф
11
Бахебри
6
Абдулла
88
Аль-Нахли
88
Аль-Нахли
6
Абдулла
11
Кордя
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
11
Кордя
7
Мисиджан
7
Аль-Мувашар
7
Аль-Мувашар
7
Мисиджан
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Таи
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
26
Джамал Баджандух
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Главный тренер
Кресимир Резич
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Таи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Новости команд
Все
Аль-Шабаб
Аль-Таи
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
Роналду предложили провести прощальный тур со сборной Португалии
10 октября
3
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
Роналду предложили провести прощальный тур со сборной Португалии
10 октября
3
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2024
2024.05.23 10:07
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таи»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая
2024.05.23 09:46
Реакция Моргана на хет-трик Роналду против «Аль-Таи»
2024.03.31 14:29
Реакция Роналду на хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 09:26
2
Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Таи»
2024.03.31 00:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+