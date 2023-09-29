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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таи - Аль-Наср
Аль-Таи - Аль-Наср: обзор матча 29 сентября 2023
Аль-Таи
29.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Наср
79'
В. Мисиджан
32'
Талиска
87'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таи - Аль-Наср
90'
+7
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
М. Брозович
90'
+2
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Мане
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Аль-Араби
86'
Желтая карточка
Э. Роко
86'
Желтая карточка
В. Мисиджан
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
S. Al-Harthi
79'
Замена
А. Аль-Араби
️️️️
И. Аль-Нахли
78'
Замена
️️️️
А. Кордя
78'
68'
Замена
С. Фофана
️️️️
Отавио
Желтая карточка
М. Дуганджич
37'
32'
ГОЛ! 0:1!
Талиска
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таи
1
Виктор Брага
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Ибрахим Аль-Нахли
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Таи
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
4-1-2-1-2
1
Брага
23
Касим
4
Бауэр
3
Роко
6
Абдулла
88
Аль-Нахли
43
Менса
30
Семеду
11
Кордя
45
Дуганджич
7
Мисиджан
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
14
Ляпорт
13
Теллес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
88
Аль-Нахли
18
Аль-Араби
18
Аль-Араби
88
Аль-Нахли
25
Отавио
42
Фофана
42
Фофана
25
Отавио
77
Брозович
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
77
Брозович
10
Мане
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Таи
Аль-Наср
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Главный тренер
Кресимир Резич
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
4
Абдулкарим Султан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
17
Абдулрахман Аль-Харти
ЦП
7
Салман Аль-Мувашар
ЦП
77
Хассан Аль-Омари
ЛВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
90
Адиб Аль-Хайзан
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Кресимир Резич
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Таи - Аль-Наср
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таи
0 : 2
27.05.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
23.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таи
3 : 1
16.05.2024
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Раед
1 : 1
11.05.2024
Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Таи
0 : 0
04.05.2024
Халидж
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Стадион:
Принц Абдул Азиз бин Муса
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