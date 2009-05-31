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Иньяки Лафуэнте
Статистика
Иньяки Лафуэнте - статистика
Завершил карьеру
24 января 1976 (50)
| Вратарь
186 см | 79 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
14
-31
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 1
31.05.2009
Рекреативо
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
1 : 2
23.05.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2 : 1
17.05.2009
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
3 : 1
10.05.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 1
26.04.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
0 : 3
23.04.2009
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
19.04.2009
Спортинг
78' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 3
12.04.2009
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
0 : 2
05.04.2009
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2 : 1
22.03.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
3 : 2
15.03.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
1 : 2
08.03.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Спортинг
0 : 1
01.03.2009
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
2 : 1
21.02.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
0 : 4
15.02.2009
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 1
08.02.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
1 : 0
01.02.2009
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
5 : 1
25.01.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Рекреативо
2 : 0
18.01.2009
Спортинг
Был в запасе
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