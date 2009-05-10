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Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Спортинг
Альмерия - Спортинг: обзор матча 10 мая 2009
Альмерия
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
27'
М. Анхель Ньето
55'
К. Уче
90'
П. Пьятти
16'
Кармело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Спортинг
ГОЛ! 3:1!
П. Пьятти
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
К. Матео
️️️️
Кармело
Желтая карточка
К. Гарсиа
Замена
П. Сесилия
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
А. Крусат
️️️️
М. Анхель Ньето
Замена
Д. Баррал
️️️️
Мичел
Замена
Х. Ортис
️️️️
Мичел
ГОЛ! 2:1!
К. Уче
Желтая карточка
Кармело
ГОЛ! 1:1!
М. Анхель Ньето
16'
ГОЛ! 0:1!
Кармело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
24
Хуанито
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
4
Диего Камачо
ЦП
8
Мичел
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
12
Йорген Колин
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Андреу
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-1-2
1
Эстебан
4
Пельерано
31
Гарсиа
88
Мичел
21
Ортис
0
Ньето
23
Сориано
24
Хуанито
3
Гильерме
5
Уче
21
Негредо
4-3-2-1
25
Куэльяр
0
Састре
5
Хорхе
0
Херард
3
Анхель
4
Камачо
8
Мичел
24
Матабуэна
6
Кармело
17
Кастро
9
Билич
0
Ньето
7
Крусат
7
Крусат
0
Ньето
5
Уче
10
Пьятти
10
Пьятти
5
Уче
Мичел
10
Ортис
10
Ортис
Мичел
6
Кармело
8
Матео
8
Матео
6
Кармело
17
Кастро
99
Сесилия
99
Сесилия
17
Кастро
Мичел
18
Баррал
18
Баррал
Мичел
Остались в запасе
Альмерия
Спортинг
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
12
Йорген Колин
ЦЗ
4
Андреу
ЦП
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
12
Йорген Колин
ЦЗ
4
Андреу
ЦП
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Альмерия - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Медитерранео
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