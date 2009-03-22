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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Нумансия - Спортинг
Нумансия - Спортинг: обзор матча 22 марта 2009
Нумансия
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
44'
Х. Баркеро (П)
55'
А. Гоириа
47'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Спортинг
ГОЛ! 2:1!
А. Гоириа
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Замена
Херард
️️️️
Ф. Борха Неру
Желтая карточка
Д. Баррал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Баркеро
Желтая карточка
Ф. Борха Неру
Желтая карточка
Кармело
Желтая карточка
Д. Нагоре
Желтая карточка
Х. Карлос Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
25
Хуан Пабло
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Серхио Борис
ЦЗ
23
Серхио Ортега
ЦЗ
3
Хуанра
ПЗ
11
Мартинес Марио
ЦП
10
Хуан Карлос Морено
ЦП
6
Доминго Нагоре
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Асьер Гоириа
ЦФ
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Нумансия
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
24
Горка Брит
АП
Спортинг
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-1-2
25
Хуан Пабло
5
Сисма
20
Борис
23
Ортега
3
Хуанра
11
Марио
10
Морено
6
Нагоре
9
Баркеро
12
Гоириа
7
Аранда
4-2-3-1
0
Лафуэнте
23
Камара
4
Неру
14
Эрнандес
3
Анхель
24
Матабуэна
8
Мичел
6
Кармело
10
Мальдонадо
17
Кастро
18
Баррал
4
Неру
0
Херард
0
Херард
4
Неру
Остались в запасе
Нумансия
Спортинг
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
24
Горка Брит
АП
8
Кике Матео
ЦП
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
19
Хуан Баррасо Керо
ЦП
28
Мариан Келемен
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Сезар Паласиос
ЦЗ
15
Гурендес Фелипе
ПЗ
24
Горка Брит
АП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Нумансия - Спортинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Лос Пайаритос
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