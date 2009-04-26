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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 26 апреля 2009
Атлетико
26.04.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
27'
Д. Форлан
41'
Симау
47'
С. Агуэро
48'
М. Билич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
Желтая карточка
Л. Моран
Желтая карточка
А. Лора
Вторая желтая
Симау
Желтая карточка
Симау
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Форлан
Замена
Л. Моран
️️️️
П. Сесилия
Замена
И. Камачо
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
М. Перниа
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Кармело
Замена
Кармело
️️️️
Д. Камачо
ГОЛ! 3:1!
М. Билич
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Канелья
ГОЛ! 2:0!
Симау
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Желтая карточка
Р. Гарсия
20'
17'
Желтая карточка
Д. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
4
Диего Камачо
ЦП
8
Мичел
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
4-3-3
1
Франко
3
Лопес
21
Переа
5
Хейтинга
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
11
Родригес
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
3-2-2-2-1
0
Лафуэнте
4
Неру
14
Эрнандес
15
Канелья
0
Састре
11
Лора
4
Камачо
8
Мичел
99
Сесилия
17
Кастро
9
Билич
3
Лопес
25
Перниа
25
Перниа
3
Лопес
14
Гарсия
4
Камачо
4
Камачо
14
Гарсия
10
Форлан
11
Банега
11
Банега
10
Форлан
15
Канелья
3
Анхель
3
Анхель
15
Канелья
4
Камачо
6
Кармело
6
Кармело
4
Камачо
99
Сесилия
18
Моран
18
Моран
99
Сесилия
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
8
Кике Матео
ЦП
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетико - Спортинг
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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