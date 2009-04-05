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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Расинг
Спортинг - Расинг: обзор матча 05 апреля 2009
Спортинг
05.04.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Расинг
54'
Н. Жигич
89'
Г. Колса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Расинг
Замена
К. Фернандес
️️️️
Л. Фернандес
ГОЛ! 0:2!
Г. Колса
Замена
М. Тчите
️️️️
Н. Жигич
Замена
П. Сесилия
️️️️
С. Матабуэна
Замена
Г. Колса
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
С. Матабуэна
Замена
Д. Камачо
️️️️
Л. Моран
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Л. Сепси
ГОЛ! 0:1!
Н. Жигич
Желтая карточка
Х. Моратон
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
П. Мунитис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
8
Мичел
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Луис Фернандес
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Петер Люксен
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Спортинг
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
7
Мохамед Тчите
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-3-2-1
0
Лафуэнте
3
Анхель
14
Эрнандес
4
Неру
0
Састре
8
Матео
8
Мичел
24
Матабуэна
17
Кастро
18
Моран
9
Билич
3-2-2-1-2
25
Тоньо
0
Фернандес
4
Моратон
24
Гарай
14
Пинильос
19
Сепси
8
Люксен
25
Ласен
10
Мунитис
19
Жигич
9
Перейра
18
Моран
4
Камачо
4
Камачо
18
Моран
8
Мичел
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
8
Мичел
24
Матабуэна
99
Сесилия
99
Сесилия
24
Матабуэна
0
Фернандес
18
Фернандес
18
Фернандес
0
Фернандес
9
Перейра
8
Колса
8
Колса
9
Перейра
19
Жигич
7
Тчите
7
Тчите
19
Жигич
Остались в запасе
Спортинг
Расинг
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
23
Рауль Камара
ЛЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Фабио Колторти
ВР
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
23
Рауль Камара
ЛЗ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Спортинг - Расинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эль Молинон
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