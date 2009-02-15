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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 15 февраля 2009
Спортинг
15.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 4
Завершен
Реал
16'
Рауль
37'
К. Хунтелаар
49'
Марсело
77'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Рамос
ГОЛ! 0:4!
Рауль
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
️️️️
Ф. Гаго
Замена
М. Торрес
️️️️
Г. Хайнце
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Д. Кастро
Замена
К. Матео
️️️️
Мичел
ГОЛ! 0:3!
Марсело
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
М. Билич
️️️️
Л. Моран
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Мичел
16'
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
(К)
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-3-1
0
Лафуэнте
15
Канелья
0
Херард
4
Неру
0
Састре
8
Мичел
4
Камачо
17
Кастро
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
3-2-3-2
12
Касильяс
3
Пепе
0
Каннаваро
93
Рамос
5
Хайнце
12
Марсело
9
Игуаин
5
Гаго
19
Диарра
7
Рауль
21
Хунтелаар
8
Мичел
8
Матео
8
Матео
8
Мичел
17
Кастро
24
Матабуэна
24
Матабуэна
17
Кастро
18
Моран
9
Билич
9
Билич
18
Моран
5
Хайнце
23
Торрес
23
Торрес
5
Хайнце
93
Рамос
10
Парехо
10
Парехо
93
Рамос
Остались в запасе
Спортинг
Реал
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
25
Ежи Дудек
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
36
Жюльен Фобер
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Спортинг - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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