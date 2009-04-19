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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Спортинг
Бетис - Спортинг: обзор матча 19 апреля 2009
Бетис
19.04.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
7'
А. Эмана
70'
А. Эмана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Спортинг
Желтая карточка
Л. Моран
Желтая карточка
Р. Састре
Замена
Д. Ривас
️️️️
А. Эмана
Вторая желтая
Арсу
Замена
Хуанма
️️️️
Эду
Замена
И. Лафуэнте
️️️️
Д. Баррал
Красная карточка
И. Куэльяр
ГОЛ! 2:0!
А. Эмана
Замена
М. Билич
️️️️
Ф. Мальдонадо
Замена
Л. Моран
️️️️
К. Матео
Замена
А. Ривера
️️️️
Капи
Желтая карточка
Д. Камачо
Желтая карточка
Арсу
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 1:0!
А. Эмана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
25
Арсу
ЦП
0
Капи
АП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
0
Эду
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Бетис
13
Касто
ВР
5
Давид Ривас
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Хуанде
ПП
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
3-2-2-2
35
Рикарду
18
Монсон
5
Хуанито
22
Нельсон
15
Аурелио
25
Арсу
8
Эмана
0
Капи
0
Эду
0
Оливейра
4-3-2-1
25
Куэльяр
0
Састре
0
Херард
4
Неру
3
Анхель
8
Матео
4
Камачо
8
Мичел
6
Кармело
10
Мальдонадо
18
Баррал
8
Эмана
5
Давид Ривас
5
Давид Ривас
8
Эмана
0
Капи
5
Ривера
5
Ривера
0
Капи
0
Эду
22
Хуанма
22
Хуанма
0
Эду
18
Баррал
0
Лафуэнте
0
Лафуэнте
18
Баррал
8
Матео
18
Моран
18
Моран
8
Матео
10
Мальдонадо
9
Билич
9
Билич
10
Мальдонадо
Остались в запасе
Бетис
Спортинг
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
Главный тренер
Франциско Чапарро
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Бетис - Спортинг
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Хулиан Родригес Сантьяго
(Вальядолид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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