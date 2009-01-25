Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Спортинг
Хетафе - Спортинг: обзор матча 25 января 2009
Хетафе
25.01.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
5 : 1
Завершен
Спортинг
15'
Р. Сольдадо
17'
Э. Гранеро
57'
Р. Сольдадо
70'
И. Уче
72'
Р. Сольдадо (П)
45'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Спортинг
Желтая карточка
Х. Гавилан
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
И. Каш
️️️️
Марио
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Ф. Борха Неру
ГОЛ! 4:1!
И. Уче
Желтая карточка
Д. Кортес
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
М. Билич
️️️️
П. Сесилия
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Д. Камачо
ГОЛ! 3:1!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 2:1!
Д. Баррал
ГОЛ! 2:0!
Э. Гранеро
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
15'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Ману
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Ману
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Хетафе
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
12
Йорген Колин
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
4-4-1-1
1
Якобо
25
Лихт
3
Марио
6
Диас
21
Кортес
14
Гавилан
22
Каскеро
23
Гранеро
8
Полански
7
Ману
14
Уче
4-3-2-1
0
Лафуэнте
5
Хорхе
15
Канелья
4
Неру
23
Камара
8
Матео
4
Камачо
24
Матабуэна
99
Сесилия
6
Кармело
18
Баррал
3
Марио
78
Каш
78
Каш
3
Марио
22
Каскеро
17
Селестини
17
Селестини
22
Каскеро
7
Ману
9
Сольдадо
9
Сольдадо
7
Ману
4
Камачо
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
4
Камачо
99
Сесилия
9
Билич
9
Билич
99
Сесилия
Остались в запасе
Хетафе
Спортинг
8
Хоффре Геррон
ЦФ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
12
Йорген Колин
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
8
Хоффре Геррон
ЦФ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
12
Йорген Колин
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Хетафе - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Спортинг
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+