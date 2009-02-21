Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 21 февраля 2009
Вильярреал
21.02.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
2'
Д. Росси
36'
Х. Капдевила
1'
М. Билич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
Желтая карточка
Мичел
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
М. Билич
Замена
С. Эгурен
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Ф. Фуэнтес
Замена
️️️️
Р. Канелья
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Льоренте
Замена
️️️️
П. Сесилия
Замена
Нихат
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Х. Вента
ГОЛ! 2:1!
Х. Капдевила
Желтая карточка
П. Сесилия
Желтая карточка
М. Билич
Желтая карточка
Д. Годин
19'
11'
Желтая карточка
Г. Хорхе
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
2'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Билич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
4
Андреу
ЦП
8
Мичел
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Нихат
ЦФ
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
15
Фуэнтес
18
Вента
8
Пирес
19
Сенна
8
Касорла
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
3-2-3-1-1
0
Лафуэнте
5
Хорхе
15
Канелья
4
Неру
23
Камара
3
Анхель
4
Андреу
8
Мичел
4
Камачо
99
Сесилия
9
Билич
8
Касорла
9
Эгурен
9
Эгурен
8
Касорла
12
Льоренте
14
Фернандес
14
Фернандес
12
Льоренте
25
Росси
9
Нихат
9
Нихат
25
Росси
9
Билич
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
9
Билич
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Спортинг
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+