Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 08 февраля 2009
Барселона
08.02.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
23'
С. Это'О
41'
С. Это'О
65'
Д. Алвес
68'
К. Матео
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
Замена
В. Санчес
️️️️
Д. Алвес
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Иньеста
Замена
М. Сильвинью
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 3:1!
К. Матео
Замена
К. Матео
️️️️
Кармело
ГОЛ! 3:0!
Д. Алвес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Кастро
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Састре
Желтая карточка
Т. Анри
Желтая карточка
Э. Абидаль
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Матабуэна
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Т. Анри
Желтая карточка
Херард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
(К)
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
4
Касерес
10
Алвес
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-2-3-1
0
Лафуэнте
0
Састре
0
Херард
14
Эрнандес
23
Камара
24
Матабуэна
8
Мичел
18
Моран
6
Кармело
17
Кастро
18
Баррал
5
Пуйоль
0
Сильвинью
0
Сильвинью
5
Пуйоль
8
Иньеста
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Иньеста
10
Алвес
4
Санчес
4
Санчес
10
Алвес
6
Кармело
8
Матео
8
Матео
6
Кармело
0
Састре
3
Анхель
3
Анхель
0
Састре
17
Кастро
9
Билич
9
Билич
17
Кастро
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
42
Яя Туре
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
42
Яя Туре
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Барселона - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Спортинг
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+