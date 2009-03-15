Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 15 марта 2009
Спортинг
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво
50'
Л. Моран
53'
Д. Баррал (П)
71'
Х. Анхель
68'
Г. Серхио (П)
86'
Рики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
Замена
К. Матео
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Р. Камара
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Рики
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Г. Серхио
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 3:1!
Х. Анхель
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Д. Камачо
️️️️
Л. Моран
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Серхио
Замена
П. Альварес
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
Л. Моран
Желтая карточка
И. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Баррал
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 1:0!
Л. Моран
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
25
Хоан Верду
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
4
Андреу
ЦП
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
4-2-3-1
0
Лафуэнте
3
Анхель
4
Неру
14
Эрнандес
23
Камара
8
Мичел
24
Матабуэна
17
Кастро
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
4-3-1-1
1
Арансубиа
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
16
Луис
22
Родригес
16
Серхио
7
Лафита
25
Верду
11
Лассад
17
Кастро
8
Матео
8
Матео
17
Кастро
18
Моран
4
Камачо
4
Камачо
18
Моран
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
16
Серхио
21
Валерон
21
Валерон
16
Серхио
11
Лассад
14
Альварес
14
Альварес
11
Лассад
11
Рики
11
Рики
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
4
Андреу
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
4
Андреу
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
24
Писку
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Спортинг - Депортиво
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хулиан Родригес Сантьяго
(Вальядолид)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+