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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 23 апреля 2009
Спортинг
23.04.2009, четверг, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 3
Завершен
Эспаньол
35'
Нене
73'
Роман
75'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эспаньол
Замена
М. Торрехон
️️️️
Н. Пареха
Красная карточка
Д. Баррал
ГОЛ! 0:3!
Х. Кальехон
Замена
П. Сесилия
️️️️
Кармело
ГОЛ! 0:2!
Роман
Желтая карточка
Д. Камачо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Р. Камара
Замена
Роман
️️️️
И. Де Ла Пенья
Замена
Д. Баррал
️️️️
Л. Моран
ГОЛ! 0:1!
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
15
Роман
ЦП
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-1-3-1
0
Лафуэнте
4
Неру
0
Херард
11
Лора
15
Канелья
0
Састре
4
Камачо
17
Кастро
6
Кармело
18
Моран
9
Билич
4-3-1-2
13
Камени
2
Пареха
21
Харке
20
Санчес
3
Гарсиа
16
Уртадо
0
Де Ла Пенья
12
Нене
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
24
Алонсо
6
Кармело
99
Сесилия
99
Сесилия
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
18
Баррал
18
Моран
2
Пареха
3
Торрехон
3
Торрехон
2
Пареха
0
Де Ла Пенья
15
Роман
15
Роман
0
Де Ла Пенья
23
Тамудо
7
Кальехон
7
Кальехон
23
Тамудо
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Коро
АП
7
Франсиско Руфете
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Молинон
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