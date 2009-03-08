Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Спортинг
Осасуна - Спортинг: обзор матча 08 марта 2009
Осасуна
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
8'
Д. Баррал
20'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Спортинг
Замена
М. Билич
️️️️
Кармело
Замена
К. Матео
️️️️
Д. Кастро
Замена
А. Идальго
️️️️
С. Кручага
Замена
Д. Камачо
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
Дади
️️️️
Х. Фланьо
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
С. Матабуэна
Желтая карточка
Р. Састре
20'
Желтая карточка
Д. Баррал
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кастро
17'
Желтая карточка
Кармело
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Спортинг
0
Иньяки Лафуэнте
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
8
Антонио Идальго
ЦП
0
Людовик Дельпорте
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Дади
ЦФ
Спортинг
23
Рауль Камара
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
3-2-2-1-1
2
Роберто
4
Фланьо
2
Фланьо
0
Кручага
18
Монреаль
20
Хуанфран
18
Плашил
10
Пуньяль
8
Шоджаеи
12
Пандиани
4-2-3-1
0
Лафуэнте
0
Састре
4
Неру
14
Эрнандес
3
Анхель
24
Матабуэна
8
Мичел
18
Моран
6
Кармело
17
Кастро
18
Баррал
0
Кручага
8
Идальго
8
Идальго
0
Кручага
2
Фланьо
0
Дади
0
Дади
2
Фланьо
8
Шоджаеи
0
Дельпорте
0
Дельпорте
8
Шоджаеи
17
Кастро
8
Матео
8
Матео
17
Кастро
18
Моран
4
Камачо
4
Камачо
18
Моран
6
Кармело
9
Билич
9
Билич
6
Кармело
Остались в запасе
Осасуна
Спортинг
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
23
Рауль Камара
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
23
Рауль Камара
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Осасуна - Спортинг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Спортинг
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+