Артем Бирюков - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|14
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|69'
|25.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|1:0
|Родина-М (Москва)
|19.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|52' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|56'
|01.06.2024
|46' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -74'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|18.05.2024
|1' -77'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|1' -71'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -67'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|6'
|21.04.2024
|1' -86'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.04.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|07.04.2024
|1' -75'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)