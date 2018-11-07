Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Янг Бойз
Валенсия - Янг Бойз: обзор матча 07 ноября 2018
Валенсия
07.11.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
14'
С. Мина
42'
С. Мина
56'
К. Солер
37'
Р. Ассале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Янг Бойз
Желтая карточка
К. Солер
81'
77'
Красная карточка
С. Саного Жуниор
67'
Желтая карточка
С. фон Берген
57'
Желтая карточка
С. Лаупер
ГОЛ! 3:1!
К. Солер
Пас отдал
Родриго
56'
ГОЛ! 2:1!
С. Мина
Пас отдал
К. Солер
42'
38'
Желтая карточка
Л. Бенито
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ассале
Пас отдал
К. Фасснахт
35'
Желтая карточка
К. Мбабу
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
30'
Желтая карточка
С. Мина
22'
18'
Желтая карточка
М. Нгамале
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
К. Солер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
15
Джибриль Соу
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
13
Коклен
10
Васс
19
Кондогбиа
7
Солер
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
3-4-1-2
16
фон Бальмус
43
Мбабу
5
фон Берген
23
Бенито
16
Фасснахт
35
Жуниор
30
Лаупер
15
Соу
13
Нгамале
27
Ассале
99
Оаро
Остались в запасе
Валенсия
Янг Бойз
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Марко Вельфли
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Валенсия - Янг Бойз
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Валенсия
Янг Бойз
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+