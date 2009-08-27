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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Стабек
Валенсия - Стабек: обзор матча 27 августа 2009
Валенсия
27.08.2009, четверг, 23:30
Лига Европы
4 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Стабек
26'
Мику
27'
Мику
77'
Н. Жигич
80'
Мику
35'
П. Фарнеруд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Стабек
ГОЛ! 4:1!
Мику
Пас отдал
Д. Олсина
Замена
Т. Стенволл
️️️️
Э. Хофф
ГОЛ! 3:1!
Н. Жигич
Пас отдал
Хоакин
Замена
М. Скёнсберг
️️️️
Я. Хьюленд
Замена
Бруно
️️️️
Л. Мигел
Замена
Ф. Берглунд
️️️️
Й. Андерссон
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Д. Олсина
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
П. Фарнеруд
ГОЛ! 2:0!
Мику
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
Мику
Пас отдал
Н. Жигич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ОП
21
Мичел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Стабек
22
Ивен Аустбе
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Понтус Сегерстрем
ЦЗ
3
Ян-Инге Хьюленд
ПЗ
4
Томас Рогне
ЛП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
8
Эспен Хофф
ЦП
21
Хеннинг Хаугер
ПП
19
Йохан Андерссон
ЦФ
17
Понтус Фарнеруд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
0
Даниэль Олсина
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Стабек
1
Йон Кнудсен
ВР
6
Том Стенволл
ЦЗ
15
Мортен Скёнсберг
ЦЗ
14
Пальми Пальмасон
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
11
Даниэль Наннског
ЦФ
14
Фредрик Берглунд
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Мойя
22
Матье
23
Мадуро
4
Наварро
23
Мигел
6
Альбельда
21
Мичел
64
Мата
17
Хоакин
19
Жигич
20
Мику
4-4-2
22
Аустбе
3
Хьюленд
6
Хеденстад
5
Сегерстрем
42
Дискеруд
21
Хаугер
16
Кобаяши
8
Хофф
4
Рогне
17
Фарнеруд
19
Андерссон
64
Мата
0
Олсина
0
Олсина
64
Мата
23
Мигел
2
Бруно
2
Бруно
23
Мигел
6
Альбельда
11
Банега
11
Банега
6
Альбельда
8
Хофф
6
Стенволл
6
Стенволл
8
Хофф
3
Хьюленд
15
Скёнсберг
15
Скёнсберг
3
Хьюленд
19
Андерссон
14
Берглунд
14
Берглунд
19
Андерссон
Остались в запасе
Валенсия
Стабек
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
11
Даниэль Наннског
ЦФ
14
Пальми Пальмасон
ЦП
1
Йон Кнудсен
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
11
Даниэль Наннског
ЦФ
14
Пальми Пальмасон
ЦП
1
Йон Кнудсен
ВР
16
Йорген Скельвик
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Валенсия - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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