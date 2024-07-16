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Лига чемпионов 2026/2027
Шэмрок Роверс - Викингур
Шэмрок Роверс - Викингур: обзор матча 16 июля 2024
Шэмрок Роверс
16.07.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Викингур
8'
Д. Кенни
20'
Д. Кенни
60'
Н. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Викингур
90'
+8
Пенальти не реализован!
Н. Хансен
82'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Агнарссон
Замена
Л. Грейс
️️️️
Д. Кенни
80'
75'
Замена
В. Эрлигур Андрасон
️️️️
П. Паньед
Вторая желтая
Д. Бирн
74'
Желтая карточка
Д. Уоттс
70'
68'
Желтая карточка
Э. Агнарссон
Замена
Д. Бернс
️️️️
А. Грин
66'
Желтая карточка
Д. Клири
63'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
T. Clarke
62'
60'
ГОЛ! 2:1!
Н. Хансен
Желтая карточка
Ш. Хор
59'
Желтая карточка
Д. Бирн
56'
Желтая карточка
Р. Лопеш
55'
46'
Замена
Н. Хансен
️️️️
Х. Гудьонссон
Желтая карточка
T. Clarke
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кенни
Пас отдал
Д. Уоттс
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кенни
Пас отдал
Д. Уоттс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
33
Cian Barrett
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
Викингур
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
3-2-3-2
88
Полс
4
Лопеш
2
Хор
23
Хонохэн
9
Грин
6
Клири
29
Бирн
16
О'Нил
7
Уоттс
38
Кенни
15
4-1-2-3
1
Йонссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
5
Фьолусон
6
Ватнхамар
7
Агнарссон
10
Паньед
25
Ингимундарсон
22
25
9
Гудьонссон
38
Кенни
5
Грейс
5
Грейс
38
Кенни
15
20
Фарруджа
20
Фарруджа
15
9
Грин
12
Бернс
12
Бернс
9
Грин
10
Паньед
8
Андрасон
8
Андрасон
10
Паньед
7
Агнарссон
21
Трандарсон
21
Трандарсон
7
Агнарссон
9
Гудьонссон
23
Хансен
23
Хансен
9
Гудьонссон
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Викингур
25
Lee Steacy
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шэмрок Роверс - Викингур
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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