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Лига чемпионов 2026/2027
Викингур - Шэмрок Роверс
Викингур - Шэмрок Роверс: обзор матча 09 июля 2024
Викингур
09.07.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шэмрок Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Шэмрок Роверс
90'
+7
Желтая карточка
Ш. Хор
90'
+3
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Д. Уоттс
85'
Желтая карточка
Л. Полс
81'
Вторая желтая
Д. Ньюджент
Замена
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
81'
Замена
В. Эрлигур Андрасон
️️️️
П. Паньед
81'
73'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
T. Clarke
73'
Замена
Д. Бернс
️️️️
Д. Бирн
66'
Замена
Д. Кенни
️️️️
А. Грин
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
Н. Хансен
66'
Желтая карточка
К. Фридлейфур Гуннарссон
55'
51'
Желтая карточка
Д. Ньюджент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Викингур
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Шэмрок Роверс
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
26
John O'Sullivan
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
4-1-2-3
1
Йонссон
6
Ватнхамар
4
Экрот
5
Фьолусон
22
Гуннарссон
7
Агнарссон
25
Ингимундарсон
10
Паньед
22
23
Хансен
9
Гудьонссон
3-2-4-1
88
Полс
4
Лопеш
6
Клири
2
Хор
23
Хонохэн
9
Грин
16
О'Нил
7
Уоттс
16
Ньюджент
29
Бирн
15
10
Паньед
8
Андрасон
8
Андрасон
10
Паньед
23
Хансен
27
27
23
Хансен
7
Уоттс
17
Тауэлл
17
Тауэлл
7
Уоттс
15
20
Фарруджа
20
Фарруджа
15
29
Бирн
12
Бернс
12
Бернс
29
Бирн
9
Грин
38
Кенни
38
Кенни
9
Грин
Остались в запасе
Викингур
Шэмрок Роверс
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
26
John O'Sullivan
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Остались в запасе
30
Томс Лейтис
ВР
25
Lee Steacy
ВР
33
Cian Barrett
ЦЗ
26
John O'Sullivan
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Викингур - Шэмрок Роверс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Sigurd Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
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