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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Сальвадор - Тринидад и Тобаго
Сальвадор - Тринидад и Тобаго: обзор матча 09 июля 2013
Сальвадор
09.07.2013, вторник, 03:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тринидад и Тобаго
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