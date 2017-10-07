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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Южная Корея
Россия - Южная Корея: обзор матча 07 октября 2017
Россия
07.10.2017, суббота, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
4 : 2
Завершен
Южная Корея
44'
Ф. Смолов
55'
К. Ю-Ён (АГ)
57'
К. Ю-Ён (АГ)
84'
А. Миранчук
87'
К. Кен-Вон
90+3'
Ч. Донь-Вон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Южная Корея
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Ч. Донь-Вон
87'
ГОЛ! 4:1!
К. Кен-Вон
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
84'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
80'
79'
Замена
Х. Иль-Су
️️️️
Х. Сон
79'
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
К. Чан Хун
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Кузяев
75'
Желтая карточка
Ф. Смолов
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Ерохин
74'
70'
Замена
П. Йонь-Ву
️️️️
К. Чжа-Чеол
64'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Юнь-Квон
64'
Замена
О. Джа-Сук
️️️️
Х. У-Джо
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Самедов
64'
Замена
К. Рауш
️️️️
Ю. Жирков
64'
63'
Желтая карточка
Ч. Ен Хюн
63'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Ч. Ен Хюн
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Ю-Ён
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Ю-Ён
55'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Самедов
44'
Желтая карточка
Д. Кузяев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЛАЗ
4
Ким Ю-Ён
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
4
Чо Ен Хюн
ПАЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Ли Чхун-Ен
ЦП
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
4
Константин Рауш
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Южная Корея
25
Гу Сун-Юн
ВР
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
22
О Джа-Сук
ЦЗ
4
Ким Ки-Хи
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
0
Хван Иль-Су
ЦП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
10
Нам Те-Хе
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Акинфеев
14
Джикия
13
Кудряшов
5
Васин
18
Жирков
19
Самедов
23
Кузяев
21
Ерохин
21
Миранчук
9
Смолов
9
Кокорин
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
4
Ким Ю-Ён
20
Чан Хюн-Су
20
Кен-Вон
4
Чо Ен Хюн
19
Ким Юнь-Квон
17
Ли Чхун-Ен
13
Ку Чжа-Чеол
22
Чан Хун
7
Сон
16
У-Джо
19
Самедов
2
Фернандес
2
Фернандес
19
Самедов
18
Жирков
4
Рауш
4
Рауш
18
Жирков
21
Миранчук
22
Тарасов
22
Тарасов
21
Миранчук
23
Кузяев
7
Оздоев
7
Оздоев
23
Кузяев
21
Ерохин
11
Миранчук
11
Миранчук
21
Ерохин
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
16
У-Джо
22
Джа-Сук
22
Джа-Сук
16
У-Джо
7
Сон
0
Иль-Су
0
Иль-Су
7
Сон
13
Ку Чжа-Чеол
15
Пак Йонь-Ву
15
Пак Йонь-Ву
13
Ку Чжа-Чеол
22
Чан Хун
10
Нам Те-Хе
10
Нам Те-Хе
22
Чан Хун
4
Чо Ен Хюн
16
Ки Сун-Юн
16
Ки Сун-Юн
4
Чо Ен Хюн
19
Ким Юнь-Квон
19
Чжи Донь-Вон
19
Чжи Донь-Вон
19
Ким Юнь-Квон
Остались в запасе
Россия
Южная Корея
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Станислав Черчесов
25
Гу Сун-Юн
ВР
4
Ким Ки-Хи
ЦЗ
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
25
Гу Сун-Юн
ВР
4
Ким Ки-Хи
ЦЗ
12
Хан Гё-Вон
ЦФ
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Россия - Южная Корея
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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