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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия (мол) - Швеция (мол.)
Россия (мол) - Швеция (мол.): обзор матча 29 февраля 2012
Россия (мол)
29.02.2012, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Швеция (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Россия (мол) - Швеция (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Швеция (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Португалия (мол)
1 : 1
24.06.2015
Швеция (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 2
18.06.2015
Швеция (мол.)
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013
Швеция (мол.)
2 : 3
16.10.2012
Италия (мол)
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013
Италия (мол)
1 : 0
12.10.2012
Швеция (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Россия (мол)
4 : 1
29.02.2012
Швеция (мол.)
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