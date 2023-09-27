В Швеции объявили о бойкоте турниров с участием российских команд

Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что футбольные сборные страны будут бойкотировать турниры с командами из России.
«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами. Это наша позиция, которая совпадает с датской и английской», – цитирует Райнфельдта Expressen.
- Помимо Швеции о бойкоте уже объявили Англия, Польша, Украина и Латвия.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
Источник: «Чемпионат»