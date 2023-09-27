В Швеции объявили о бойкоте турниров с участием российских команд

Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что футбольные сборные страны будут бойкотировать турниры с командами из России.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами. Это наша позиция, которая совпадает с датской и английской», – цитирует Райнфельдта Expressen.