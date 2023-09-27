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    • В Швеции объявили о бойкоте турниров с участием российских команд

    В Швеции объявили о бойкоте турниров с участием российских команд

    Председатель Шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт заявил, что футбольные сборные страны будут бойкотировать турниры с командами из России.

    «Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях с российскими командами. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены соревноваться с российскими командами. Это наша позиция, которая совпадает с датской и английской», – цитирует Райнфельдта Expressen.

    • Помимо Швеции о бойкоте уже объявили Англия, Польша, Украина и Латвия.
    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      ramblernasheveverything 54 минуты назад

      Да просто дабл...па Чеферина скинуть, чтобы не мутил свои мутки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +302

      ЗаЖиМ 1 час назад

      Гребанные карлсоны

      1
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