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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Португалия (мол) - Швеция (мол.)
Португалия (мол) - Швеция (мол.): обзор матча 24 июня 2015
Португалия (мол)
24.06.2015, среда, 21:45
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Швеция (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия (мол) - Швеция (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Швеция (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Португалия (мол)
1 : 1
24.06.2015
Швеция (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 2
18.06.2015
Швеция (мол.)
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013
Швеция (мол.)
2 : 3
16.10.2012
Италия (мол)
Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013
Италия (мол)
1 : 0
12.10.2012
Швеция (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Россия (мол)
4 : 1
29.02.2012
Швеция (мол.)
Информация о матче
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