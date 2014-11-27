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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Стандард
Риека - Стандард: обзор матча 27 ноября 2014
Риека
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
26'
Мойзес
34'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Стандард
Желтая карточка
А. Крамарич
90'
+3
Желтая карточка
А. Крамарич
90'
Замена
И. Крстанович
️️️️
Мойзес
89'
82'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
Г. Цвиянович
79'
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
М. Яяло
77'
68'
Замена
Ю. Оно
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
З. Квржич
️️️️
А. Шарбини
66'
58'
Замена
Т. Уотт
️️️️
В. Араужо
46'
Замена
Т. Луманза
️️️️
И. Де Камарго
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Крамарич
34'
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
Пас отдал
М. Яяло
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
88
Мойзес
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Анас Шарбини
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Риека
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Матео Бертоша
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
99
Иван Крстанович
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
67
Тортоль Луманза
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
25
Юджи Оно
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
4-4-1
25
Варгич
23
Вешович
3
Митрович
31
Лешкович
27
Томечак
88
Мойзес
18
Яяло
10
Шарбини
89
Югович
27
Крамарич
3-3-3
16
Тюрам-Ульен
23
Киман
22
Милец
37
ван Дамм
4
де Сар
63
Муджанги-Биа
16
Требель
40
М'Поку
30
Араужо
9
Де Камарго
88
Мойзес
99
Крстанович
99
Крстанович
88
Мойзес
10
Шарбини
20
Квржич
20
Квржич
10
Шарбини
18
Яяло
14
Цвиянович
14
Цвиянович
18
Яяло
63
Муджанги-Биа
25
Оно
25
Оно
63
Муджанги-Биа
9
Де Камарго
67
Луманза
67
Луманза
9
Де Камарго
30
Араужо
32
Уотт
32
Уотт
30
Араужо
Остались в запасе
Риека
Стандард
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
Главный тренер
Матьяж Кек
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Иван Вукоманович
Остались в запасе
24
Матео Бертоша
ЦЗ
32
Андрей Прскало
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Иван Вукоманович
Статистика матча Риека - Стандард
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Кантрида
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