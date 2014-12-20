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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Реал - Сан-Лоренсо
Реал - Сан-Лоренсо: обзор матча 20 декабря 2014
Реал
20.12.2014, суббота, 22:30
Клубный чемпионат мира, Финал
2 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
35'
С. Рамос
51'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Сан-Лоренсо
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
88'
84'
Желтая карточка
В. Каннеман
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
72'
68'
Замена
М. Матос
️️️️
М. Каутеруссио
61'
Замена
М. Четто
️️️️
М. Йепес
57'
Замена
Л. Романьоли
️️️️
Г. Верон
55'
Желтая карточка
Ж. Буффарини
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
51'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
42'
Травма
Марсело
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
35'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
29'
Желтая карточка
С. Рамос
23'
17'
Желтая карточка
П. Баррьентос
11'
Желтая карточка
Н. Ортигоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сан-Лоренсо
12
Себастьян Торрико
ВР
21
Эммануэль Мас
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
7
Жулио Буффарини
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЛВ
5
Нестор Ортигоса
ОП
5
Хуан Мерсиер
(К)
ОП
8
Энцо Калински
ЦП
30
Гонсало Верон
ПВ
9
Мартин Каутеруссио
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Сан-Лоренсо
33
Хосе Девекки
ВР
1
Леонардо Франко
ВР
29
Фабрисио Фонтанини
ЦЗ
13
Рамиро Ариас
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
24
Хуан Кавальяро
ЦП
10
Леандро Романьоли
ЦП
21
Эктор Вильяльба
ПВ
9
Николас Бланди
ЦФ
26
Мауро Матос
ЦФ
4-1-3-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-2-1-2-1
12
Торрико
7
Буффарини
4
Каннеман
33
Йепес
21
Мас
5
Ортигоса
5
Мерсиер
8
Калински
30
Верон
28
Баррьентос
9
Каутеруссио
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
9
Каутеруссио
26
Матос
26
Матос
9
Каутеруссио
30
Верон
10
Романьоли
10
Романьоли
30
Верон
33
Йепес
4
Четто
4
Четто
33
Йепес
Остались в запасе
Реал
Сан-Лоренсо
1
Кейлор Навас
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
9
Николас Бланди
ЦФ
29
Фабрисио Фонтанини
ЦЗ
21
Эктор Вильяльба
ПВ
13
Рамиро Ариас
ЦЗ
24
Хуан Кавальяро
ЦП
33
Хосе Девекки
ВР
19
Факундо Киньон
ОП
4
Матиас Каталан
ЦЗ
1
Леонардо Франко
ВР
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
9
Николас Бланди
ЦФ
29
Фабрисио Фонтанини
ЦЗ
21
Эктор Вильяльба
ПВ
13
Рамиро Ариас
ЦЗ
24
Хуан Кавальяро
ЦП
33
Хосе Девекки
ВР
19
Факундо Киньон
ОП
4
Матиас Каталан
ЦЗ
1
Леонардо Франко
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Реал - Сан-Лоренсо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Лопес
Стадион:
Стад де Марракеш
Где смотреть матч:
"Eurosport 2" 22:30 (прямая)
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