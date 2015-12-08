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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - ЦСКА
ПСВ - ЦСКА: обзор матча 08 декабря 2015
ПСВ
08.12.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
78'
Л. де Йонг
85'
Д. Проппер
76'
С. Игнашевич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - ЦСКА
ГОЛ! 2:1!
Д. Проппер
85'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Перейро
84'
Желтая карточка
Д. Брума
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Хендрикс
78'
77'
Желтая карточка
А. Цауня
76'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Игнашевич
Желтая карточка
Л. де Йонг
75'
Желтая карточка
Г. Перейро
66'
56'
Желтая карточка
К. Набабкин
37'
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
А. Гуардадо
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Цауня
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
33
Сейнтли Альберто
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
41
Зут
25
Брума
15
Морено
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
26
Перейро
18
Гуардадо
24
Проппер
9
Локадия
26
де Йонг
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
10
Натхо
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
19
Цауня
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
26
Перейро
34
Бергвейн
34
Бергвейн
26
Перейро
Остались в запасе
ПСВ
ЦСКА
33
Сейнтли Альберто
ЦЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
33
Сейнтли Альберто
ЦЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ПСВ - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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