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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Алания
ЦСКА - Алания: обзор матча 31 января 2023
ЦСКА
31.01.2023, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
6 : 0
Завершен
Алания
7'
И. Обляков
15'
Ф. Чалов
34'
Ф. Чалов
61'
Ф. Чалов
64'
А. Сливин
77'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Алания
ГОЛ! 6:0!
А. Заболотный
77'
68'
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Коротков
ГОЛ! 5:0!
А. Сливин
64'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
62'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
В. Мендес
62'
Замена
М. Кисляк
️️️️
К. Глебов
62'
Замена
А. Сливин
️️️️
И. Обляков
62'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
62'
Замена
М. Лукин
️️️️
М. Мухин
62'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
И. Дивеев
62'
Замена
Г. Щенников
️️️️
Мойзес
62'
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Роша
62'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Чалов
61'
Замена
Е. Носков
️️️️
Б. Зайнутдинов
59'
46'
Замена
А. Мазурин
️️️️
И. Машуков
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Галоян
46'
Замена
А. Чочиев
️️️️
М. Петров
46'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Х. Хосонов
46'
Замена
З. Тарба
️️️️
Р. Дауров
46'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Засеев
46'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
46'
Замена
А. Татаев
️️️️
К. Плиев
46'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
А. Багаев
46'
Замена
Г. Натабашвили
️️️️
Р. Солдатенко
Замена
Д. Боков
️️️️
В. Тороп
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
34'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
73
Максим Петров
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
94
Алексей Сливин
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Комиссаров
ЦФ
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
16
Мухин
5
Мендес
17
Глебов
10
Обляков
15
Карраскаль
63
Чалов
19
Зайнутдинов
3-2-2-2-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
4
Качмазов
13
Засеев
17
Дауров
73
Петров
80
Хосонов
22
Цараев
21
Галоян
14
Машуков
49
Тороп
45
Боков
45
Боков
49
Тороп
27
Мойзес
42
Щенников
42
Щенников
27
Мойзес
19
Зайнутдинов
91
Носков
91
Носков
19
Зайнутдинов
16
Мухин
90
Лукин
90
Лукин
16
Мухин
4
Роша
14
Набабкин
14
Набабкин
4
Роша
10
Обляков
94
Сливин
94
Сливин
10
Обляков
17
Глебов
31
Кисляк
31
Кисляк
17
Глебов
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
78
Дивеев
41
Ушаков
41
Ушаков
78
Дивеев
5
Мендес
19
Арбузов
19
Арбузов
5
Мендес
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Коротков
15
Хабалов
15
Хабалов
Коротков
21
Галоян
7
Гурциев
7
Гурциев
21
Галоян
25
Солдатенко
23
Натабашвили
23
Натабашвили
25
Солдатенко
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
15
Плиев
5
Татаев
5
Татаев
15
Плиев
5
Багаев
15
Кочиев
15
Кочиев
5
Багаев
13
Засеев
19
Бутаев
19
Бутаев
13
Засеев
80
Хосонов
71
Дзахов
71
Дзахов
80
Хосонов
17
Дауров
6
Тарба
6
Тарба
17
Дауров
73
Петров
11
Чочиев
11
Чочиев
73
Петров
14
Машуков
87
Мазурин
87
Мазурин
14
Машуков
Остались в запасе
ЦСКА
Алания
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Комиссаров
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Комиссаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча ЦСКА - Алания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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