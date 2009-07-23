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Лига Европы 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Зимбру
Пасуш де Феррейра - Зимбру: обзор матча 23 июля 2009
Пасуш де Феррейра
23.07.2009, четверг, 23:55
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Зимбру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Зимбру
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Информация о матче
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Пасуш де Феррейра
Зимбру
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
2025.07.23 11:34
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
2025.07.23 11:34
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